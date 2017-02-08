Ничего святого

Опубликовано 08.02.2017

В Буе сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, обманувшего пенсионерку



Звонок на стационарный телефон, установленный в квартире бабушки, поступил ночью 7 февраля. Неизвестный сообщил, что сын женщины совершил дорожно-транспортное происшествие и нуждается в помощи. При этом уточнили, что нужно срочно «дать денег кому надо», чтобы избежать уголовного наказания.

Старушка, зная, что родственник находится за сотни километров на вахте, тем не менее поверила и перечислила на карточку злоумышленника последние пять тысяч рублей. После перевода, она все же решила сама позвонить сыну, чтобы узнать получил ли тот деньги. Тогда и выяснилось, что женщина стала жертвой мошенника.

В настоящее время сотрудники полиции установили номер, с которого звонил злоумышленник, ведется его розыск. Костромские полицейские призывают жителей области не терять бдительности! Если вы подозреваете, что стали жертвой аферистов немедленно сообщите в полицию по телефону дежурной части управления уголовного розыска 397-669 или 02.