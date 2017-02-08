Думает о расширении

Опубликовано 08.02.2017

своего дела фермер Сабит Асланов

Живет он в деревне Кирово Никольского сельского поселения Костромского района. С женой Мариной Георгиевной они держат коров, бычков на откорме, овец, кур, гусей, уток, индеек, цесарок, а для красоты - павлинов. Если получится взять льготный кредит, то Сабит Кизим оглы намерен купить еще пять буренок костромской породы, двадцать телят, полсотни овец. Курдючные овцы эдильбаевской породы являются особой гордостью фермера. «Недавно зарезал барана, чистого мяса в нем 60 килограммов», - говорит он.

Молоко и яйца у фермера покупают многие жители Кирова, цены для своих он не заламывает. Кстати, Сабит Асланов является старостой деревни. И, надо сказать, об односельчанах заботится. Добился, чтобы в Кирово пришел природный газ, сделал проезжими деревенские улицы, установил детскую площадку, устраивает для жителей праздники.