Куда сходить и что посмотреть 10 февраля?

Опубликовано 09.02.2017

О культурных событиях дня рассказывает «Северная правда»

Сразу два кинопоказа пройдут в пятницу в ретро-кинотеатре областного Дома народного творчества. В 12.00 здесь начнется сеанс советской драмы «Пацаны» (12+) режиссера Динары Арсановой. А в 18.30 зрители смогут увидеть современный русский фильм «Хороший мальчик» (12+) Оксаны Карас. В главных ролях в комедии снялись Константин Хабенский, Михаил Ефремов и Александр Паль.

В 18.00 гостей приглашает Костромской государственный драматический театр имени Островского. В этот день на его сцене поставят спектакль «Касатка» (12+). В 19.00 в выставочном центре музея «Костромская слобода» представят постановку «Русалка» (12+).