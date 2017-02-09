В дистанционной олимпиаде КГУ смогут принять все школьники региона

Опубликовано 09.02.2017

При этом задания они могут решать дома

Дистанционная олимпиада для старшеклассников «Опора Костромского края» стартовала в регионе. Ее участники смогут заработать дополнительные баллы для поступления в Костромской государственный университет. Ребята будут выполнять задания по тринадцати направлениям: от физики и химии, до литературы и иностранного языка. Причем участие в олимпиаде доступно всем школьникам региона. Для этого им нужно найти на сайте КГУ www.ksu.edu.ru раздел «Абитуриенту/ Олимпиада Опора Костромского края». Баллы за выполнение заданий распределятся следующим образом: все без исключения ребята, независимо от результата, получат по 3 дополнительных балла к результатам ЕГЭ, призеры получат «бонусные» 5 баллов, а победители в каждом из направлений - 10 баллов. Принять участие в олимпиаде можно до 16 февраля, а ее результаты будут представлены на сайте вуза 4 марта.