В «Таинственную паутину»

Опубликовано 09.02.2017

попали школьники



Неделю безопасного Рунета отметили в библиотеке села Шушкодом Буйского района. Ребята из молодежного клуба оказались в «Таинственной паутине». Чтобы «выпутаться» из нее, подросткам пришлось пройти тест на знание интернета. А еще ненадолго вернуться в детство: поиграть в сказку, герои которой напомнили им, как безопасно пользоваться интернетом. Например, никогда не давать незнакомцам личную информацию о себе, родных и друзьях.