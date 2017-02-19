Если друг оказался не вдруг

Опубликовано 09.02.2017

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже денег с банковской карты



Заявление о пропаже ста сорока тысяч рублей в отдел полиции поступило 3 февраля. Обратившийся к стражам порядка молодой человек сообщил, что в случившемся он подозревает своего лучшего друга.

Стражи порядка провели проверку и восстановили картину случившегося. Как оказалось, с потенциальным подозреваемым потерпевший знаком с самого детства. Мало того, периодически оказывал тому материальную помощь. Однажды он по своей доброте дал другу в долг, якобы на лечение, пятьдесят тысяч рублей. Правда, возврата крупной суммы так и не дождался, но оказался настолько великодушным, что простил должника.

В конце января злоумышленник пригласил друга в гости, напоил и, как выяснилось позже, перевел часть средств с его карты на свой счет.

Потерпевший заметил пропажу лишь через несколько дней, когда денег на его счете оказалось недостаточно для совершения крупной сделки. В настоящее время в отношении воришки возбуждено уголовное дело.