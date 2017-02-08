Спортивный лидер - сила страны

Опубликовано 09.02.2017

Владимир Путин призвал особое внимание уделить массовому спорту

Спорт и здоровый образ жизни становятся трендом среди жителей России. Задача государства - поддерживать эту тенденцию, обеспечивая доступность массового спорта, уверен Президент России Владимир Путин. Сегодня значительная работа по развитию именно физкультуры позволяет находить и открывать новые спортивные таланты.

Согласно статистике за три последних года число регулярных посетителей секций и спортзалов выросло на 35 процентов и составило около 43,5 миллиона человек. Свою лепту вносит и движение ГТО, которое возродилось именно благодаря Президенту Владимиру Путину. По итогам реализации комплекса ГТО в 2016 году были открыты 2,5 тысячи центров тестирования населения, работают портал и база данных участников, в которой зарегистрированы почти пять миллионов граждан, более 700 тысяч человек уже приступили к выполнению нормативов комплекса и почти 300 тысяч из них справились с тестами на знаки отличия.

В Костромской области есть свои успехи во внедрении комплекса ГТО.

В 2016 году в испытаниях комплекса ГТО приняли участие 5477 жителей региона. В итоге присвоен 541 золотой знак отличия, 686 серебряных и 504 бронзовых знаков. Прием нормативов осуществляется в 33 региональных центрах тестирования, включающих 188 мест тестирования, которые были обеспечены всем необходимым оборудованием, в том числе и за счет федерального бюджета.

Уже сегодня есть результаты полномасштабной работы по популяризации спорта в нашем регионе. По численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, Костромская область занимает 9-е место из 85 субъектов Российской Федерации и 3-е место из 18 субъектов ЦФО.

«У нас 43,5 миллиона человек в стране занимаются спортом, но это еще не дотягивает до некоторых стран - наших соседей, - заявил Владимир Путин на встрече с представителями международных спортивных организаций. - Мы еще должны здесь многое сделать. Но темп набран хороший, будем двигаться в этом направлении и дальше».

Главная задача, которую предстоит решить, - развитие инфраструктуры для занятий спортом. В том числе и в сельской местности. А потому Костромской области из федерального бюджета уже в этом году предоставлено 14,8 млн рублей на ремонт спортивных залов в сельских школах. На эти средства возможно отремонтировать и оснастить современным спортивным оборудованием каждую вторую сельскую школу региона.

На основе софинансирования из областного бюджета в регионе в 2017 году будут отремонтированы 18 спортивных залов в школах, расположенных в сельской местности. В двух общеобразовательных организациях планируется перепрофилирование аудиторий под спортивные залы. Еще в семи общеобразовательных организациях оснастят спортивным инвентарем и оборудуют открытые плоскостные спортивные сооружения.

Успехи в развитии массового спорта непременно отразятся на спорте высших достижений. Составы сборных команд пополнят таланты из разных регионов страны. Перспективные таланты, безусловно, есть и в Костромской области. И кто знает, может быть, именно они встанут на пьедестал Олимпийских игр уже в скором времени.

«Целенаправленное системное развитие государства в сфере спорта высших достижений в последние годы дает позитивные результаты. Достаточно вспомнить победу России на Универсиаде в Казани, на московском чемпионате мира по легкой атлетике, на Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи. То есть задачи, поставленные в стратегии развития отрасли, в целом выполняются», - подчеркнул Владимир Путин.

Олег Суворов