Без вины виноватый

Опубликовано 10.02.2017

Учимся отстаивать свои права в магазине

Косой взгляд сотрудника ЧОП в торговой сети испытывал на себе хотя бы раз в жизни, пожалуй, каждый из нас. Да и о неписаном правиле о том, что во избежание проблем все сумки и пакеты лучше оставить в камере хранения, тоже наслышаны многие. Но законно ли это? И имеет ли право охранник не пустить в магазин или досматривать вас? Ответим на эти и другие вопросы сегодня.

Какие бывают охранники?

Магазин может по-разному организовывать охрану своего товара. Чаще всего для этой цели нанимают работника по трудовому договору. Полномочия такого охранника ничем не отличаются от полномочий любого другого гражданина по отношению к вам.

Также магазин может охраняться сотрудником частного охранного предприятия (ЧОП). В этом случае их деятельность регулируется законом «О частной детективной и охранной деятельности в РФ», а также должностными инструкциями.

Имеет ли охранник право досматривать сумку?

Так как сотрудники охраны магазина не являются работниками правоохранительных органов, они не имеют права забирать у покупателей документы или деньги, а также устраивать их личный досмотр. Если же охранник требует показать сумку, то покупатель вправе ему в этом отказать. Обыскивать человека и его вещи могут только компетентные органы с соблюдением всех законных требований.

Важно!

В соответствии со статьей 27.7 Кодекса об административных правонарушениях РФ личный досмотр производится лицом одного пола с досматриваемым в присутствии двух понятых того же пола. Вещи тоже могут досмотреть лишь в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи. Протокол досмотра ведется в любом случае.

Если охранник подозревает вас в краже...

…то он должен немедленно вызвать полицию. Задерживать покупателя до приезда полиции принудительно охранник может лишь в том случае, если он видел лично или по камере наблюдения, что покупатель украл что-либо или еще каким-то образом нарушил закон. Меры по предотвращению преступления могут применяться не только охраной магазина, но и любым ее сотрудником, который увидел или заподозрил совершение противозаконных действий. Поэтому фактически любой работник магазина может предложить вам показать содержимое сумки. Но вы можете отказаться выполнять их просьбу, поскольку никакой обязанности по демонстрации содержимого сумки у вас нет.

Что делать, если вы забыли оплатить товар?

Настаивайте на том, что не оплатили по ошибке и готовы внести деньги в кассу. Однако поведение сотрудников магазина будет зависеть не только от их личного отношения, но и от внутренних инструкций. Поэтому даже если сотрудник магазина поверит вам, он все равно может настоять на вызове полиции и проведении проверки по данному факту.

В таких случаях необходимо фиксировать происходящие действия (помните о видеокамере в телефоне!), привлекать других покупателей в свидетели и конечно же сразу громко и понятно изложить свою позицию. Отказ кассира принять деньги не означает, что вы не оплатили товар. Следует положить деньги за товар перед кассиром и зафиксировать этот момент.

Что делать, если кассир сам не пробил товар, а вас обвиняют в краже?

Советуем обратиться сразу к администрации и предложить просмотреть записи камер видеонаблюдения, которые есть практически в каждом супермаркете. Укажите, что товар был представлен кассиру. Также можно попробовать поискать свидетелей, которые видели произошедшее.

Если сотрудники магазина будут продолжать обвинять вас в совершении кражи и вы будете понимать, что угрозы привлечь вас к уголовной ответственности реальны, то вам необходимо вызвать полицию. И прибывшему наряду надо заявить о попытке вас оговорить, опять же указав на обязательность изъятия

видеозаписи и допроса свидетелей, которые видели, как все происходило.

Уголовно наказуемо

Максимальная санкция за совершение кражи в магазине составляет до двух лет лишения свободы. При этом, если было совершено хищение товара на сумму до 1000 рублей, такой «покупатель» привлекается к административной ответственности. В этом случае предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до пятикратного размера стоимости похищенного или административный арест сроком до 15 суток.

Учитывая, что частью 1 статьи 158 УК РФ предусмотрены альтернативные виды наказания в виде штрафа, обязательных или исправительных работ за совершение кражи товара стоимостью свыше 1000 рублей, может быть назначено разное наказание, но, как правило, это не влечет за собой лишения свободы.

Имеет ли право охранник не пускать человека в магазин с сумкой?

Покупатель вправе не сдавать личные вещи в камеру хранения при входе в магазин, какого бы объема ни была сумка. Тем более администрация магазина сразу же предупреждает покупателей о том, что ответственности за сохранность их имущества не несет. Оставить сумку в ячейке он может исключительно по своему желанию, чтобы было удобнее и свободнее ходить по магазину.

В соответствии со статьей 209 Гражданского кодекса РФ собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Запрещая покупателям входить в торговый зал с личными вещами и принуждая оставлять их в так называемых кабинках, магазин незаконно нарушает данные права.

Если сотрудники магазина препятствуют вам пройти в зал с сумкой либо отказываются предоставить услугу, то этим они нарушают требования статьи 426 ГК РФ, в соответствии с которой договор розничной купли-продажи является публичным договором. Торговая организация не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим.

Наталья ПОТЕХИНА, юрист МБУ «Городская служба контроля качества потребительских товаров и услуг»:

- Если вы считаете, что охранник действует с превышением полномочий, вы имеете право обратиться в полицию. Первым необходимым шагом для привлечения охраны к ответственности за грубое к вам отношение является фиксация действий охранников. Сделать это можно, например, с помощью мобильного телефона. Не помешают и свидетели. В дальнейшем следует обратиться с заявлением в правоохранительные органы с требованием провести проверку по факту незаконного обвинения в совершении преступления. По результатам проверки будет установлено, имелись ли в действиях охранников нарушения закона или нет.

За превышение своих полномочий частные охранники несут уголовную ответственность. Можно привлечь охранников к гражданско-правовой ответственности, которая выразилась в моральных и нравственных страданиях в связи с незаконным публичным обвинением вас в совершении кражи.