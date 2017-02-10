Куда сходить и что посмотреть в выходные?

Опубликовано 10.02.2017

О культурных событиях 11 и 12 февраля рассказывает «Северная правда»

Субботним утром на спектакль «Дюймовочка» (0+) по знаменитой сказке Андерсена маленьких костромичей ждут в театре кукол. Спектакли здесь пройдут в 11.00 и 13.00.

Днем горожан на творческую встречу в рамках проходящей выставки «Зеркало сцены» (6+) приглашает муниципальная художественная галерея. В 15.30 экскурсию по выставке проведет актер кукольного театра Дмитрий Смирнов. В 16.00 гости смогут увидеть спектакль «Русалочка» (0+) в постановке исторического театра «Ряд».

Еще два спектакля костромичам представят в субботу вечером. В 18.00 в Костромском государственном драматическом театре имени Островского поставят комедию «Ловушка для наследниц» (16+), а в 18.30 в камерном драматическом театре под руководством Голодницкого пройдет спектакль «Провинциальные анекдоты» (16+).

Воскресную развлекательную программу дня для детей откроет государственная филармония. В 11.00 здесь начнется программа «Как на Машин день рожденья...» (0+). Детскую постановку представят также в театре кукол и в драматическом театре имени Островского: в 11.00 и 13.00 в первом пройдет спектакль «Красная Шапочка» (0+), а в 12.00 костромская «драма» поставит «Умную Гретель» (0+) по мотивам сказок братьев Гримм.

В воскресенье вечером взрослых костромичей также ждет насыщенная культурная программа. В 17.00 и 19.00 они смогут посетить концерт музыкального коллектива «Ладони» (0+), играющего на гуслях, в 18.00 увидеть вестерн «Дикий Запад» (12+) в драматическом театре имени Островского, а в 18.30 заглянуть на спектакль «Ревизор» (12+) камерного драматического театра под руководством Голодницкого.