Снова строят

Опубликовано 10.02.2017

водопровод в Мантурове

Жители микрорайона «Северный», которые берут воду из колодцев, о водопроводе мечтают давно. Мешала провести его железная дорога. Но на помощь пришли новые технологии и бюджет области, который дал 2,5 млн рублей, плюс сам город нашел 4 млн. Завершить строительство трехкилометрового водопровода планировали в минувшем году. Но процесс растянулся, приостановившись на время. Сейчас прокладка труб продолжается. Чистой воды ждут более трехсот жителей многоэтажных домов и владельцы частных.