Про таких говорят: в рубашке родился

Опубликовано 10.02.2017

В Волгореченске на грузовой автомобиль рухнули балки путепровода

Сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в дежурную часть отдела полиции от сотрудников Волгореченской ГРЭС. На место происшествия немедленно выехали инспекторы ГИБДД и следственно-оперативная группа.

Выяснилось, что при буксировке экскаватора водитель КамАЗа не учел габариты и задел одну из стальных балок арки путепровода, в результате многотонная конструкция упала на кабину грузового автомобиля. Водителю повезло несказанно, по мнению специалистов, он остался жив лишь благодаря счастливой случайности. Прибывшие сотрудники полиции оцепили место происшествия и организовали объезд аварийно-опасного участка.

В настоящее время на месте ЧП рабочие устраняют последствия аварии и восстанавливают конструкции путепровода.