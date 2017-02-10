Интересная встреча

Опубликовано 10.02.2017

прошла в селе Шунга Костромского района

В сельской библиотеке настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы отец Сергий (Зинчук) познакомил школьников, учителей, работников культуры, членов женского клуба по интересам «Хозяюшка» со своей коллекцией.

Протоиерей Сергий собирает миниатюрные книги. Первую такую книгу под названием «Космонавты Советского Союза» он приобрел в 2011 году. Сегодня коллекция насчитывает более 5000 экземпляров. Батюшка является членом столичного Клуба любителей миниатюрной книги, мечтает открыть музей миниатюрной книги в Костроме.

Собравшиеся услышали от рассказчика много интересного. Например, эпическая поэма Гомера «Илиада» была написана на маленьком кусочке пергамента, который сворачивался и помещался в скорлупу грецкого ореха.

Самая старая книга из коллекции датируется 1626 годом, издана в Амстердаме на латинском языке. Жемчужиной собрания является и миниатюрная «Тора» - пятикнижие Моисея (часть Ветхого Завета), датируемая 1800 годом.