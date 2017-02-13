Без ограничений

Опубликовано 13.02.2017

можно творить



В Сусанинском районе стартовал конкурс, в котором могут проявить себя его юные жители с ограниченными возможностями здоровья. Творчество, в том числе прикладное, границ не знает, что и смогут доказать участники конкурса. Их работы уже ждут как в районном обществе инвалидов, так в первичных его организациях. Результаты творческого состязания объявят осенью. Тогда же наградят победителей.