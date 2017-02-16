Седьмой визит оказался последним

Опубликовано 13.02.2017

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД задержали подозреваемого в распространении героина



Во время личного досмотра у молодого человека стражи порядка обнаружили два свертка с наркотиком. Еще тридцать закладок, не дошедших до потребителей, полицейские изъяли в указанных дилером тайниках.

При дальнейшей проверке выяснилось, что задержанный приехал из ближнего зарубежья три года назад, обосновался в столичном регионе и устроился разнорабочим. Позже земляки предложили ему взять подработку - распространение наркотиков.

В обязанности дилера входило получение оптовых партий зелья, его фасовка и распространение по тайникам на территории Костромы. Как правило, злоумышленник приезжал в областной центр на вечернем транспорте, выполнял работу, а утром покидал территорию региона. Таким образом, за три последних месяца, злоумышленник успел семь раз посетить наш город. Общий объем привезенного им наркотика в настоящее время подсчитывают эксперты, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что за один визит подозреваемый оставлял не менее тридцати закладок с героином. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело.