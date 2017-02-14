Российская наука - мировое достояние,

Опубликовано 14.02.2017

уверен глава государства

В День российской науки Владимир Путин вручил в Кремле премии Президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2016 год. Незадолго до этого награды получили и талантливые представители костромской молодежи.

Премии Президента, учрежденные девять лет назад, присуждают за результаты научных исследований, вносящих значительный вклад в развитие естественных, технических и гуманитарных наук. А кроме того, за разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, укрепление обороноспособности страны. Лауреатами премии за минувший год стали молодые исследователи, работающие в областях физики, математики и медицины.

«Российская наука, ее традиции, школы, уникальные достижения, безусловно, не только общенациональное, но и мировое достояние. Научная мысль – это часть нашей общей культуры, цивилизации, а история научных идей – символ прогресса и движения вперед. Сегодня перед Россией и перед всем миром стоят масштабные вызовы технологического развития, обеспечения экологической, биологической, продовольственной безопасности. Характер и сложность этих задач таковы, что решать их можно только с помощью сильной науки и современных технологий», - отметил Владимир Путин на торжественной церемонии награждения.

В конце 2017-го была утверждена Стратегия научно-технологического развития России. В ней определены основные приоритеты в сфере научных исследований. Поставлена задача и для фундаментальной науки - поиск ответов на так называемые глобальные вызовы будущего.

Очень важно, как считает глава государства, чтобы в этой работе активно участвовали и молодые исследователи. Их поддержке в Стратегии уделено особое внимание. Для этого Российским научным фондом сейчас разрабатывается специальная программа. Она направлена на то, чтобы талантливые, высокообразованные люди стремились и могли в полной мере реализовать себя именно в России.

Безусловно, молодые представители российской науки уже вносят свою лепту в создание новых знаний, предлагают немало оригинальных решений. Доказательство тому – работы лауреатов премии Президента.

Талантливых молодых людей недавно чествовали и в администрации Костромской области. Государственные и областные награды получили лучшие из лучших.

Государственные премии для поддержки талантливой молодежи учреждены Указом Президента в 2006 году. Это 60 тысяч рублей для победителей и призеров международных, всероссийских олимпиад и конкурсов и 30 тысяч - для призеров всероссийских, победителей региональных и межрегиональных состязаний.

Обладателями президентских премий стали двадцать два юных жителя нашей области. Еще двадцать молодых людей удостоены областных именных премий в честь известных земляков. По 30 тысяч рублей они получили за победу в региональных конкурсах, научных конференциях и олимпиадах.

За одиннадцать лет реализации подпроекта «Государственная поддержка талантливой молодежи» национального проекта «Образование» государственными премиями для поддержки талантливой молодежи награждены уже 346 представителей Костромской области. Областными и муниципальными премиями - 3545. Кстати, наша область – одна из немногих, где с 2010 года вручаются именные премии для поддержки талантливой молодежи.

«Большая честь быть вместе с вами, поскольку сегодня здесь собрались самые лучшие молодые ученые, общественники, творческие таланты, одаренные спортсмены, которые, надеюсь, будут прославлять Костромскую область и Россию», - отметил, поздравляя награжденных, председатель областной Думы Алексей Анохин.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА