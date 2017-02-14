Общественные инициативы

Опубликовано 14.02.2017

поддержит бюджет

В Костромской области пройдет масштабный конкурсный отбор общественных инициатив, которые получат поддержку за счет средств бюджета.

Постановлением губернатора Сергея Ситникова принято положение о конкурсном отборе проектов развития муниципальных образований, основанном на общественных инициативах. Проектам-победителям, которых определят сами жители, областной бюджет выделит средства на реализацию.

В своем Послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин особо отметил необходимость поддержки инициатив граждан по благоустройству городов и поселков, сохранение исторического облика и создание современной среды для жизни.

Конкурс в нашей области направлен на стимулирование социально-экономического развития сельских и городских территорий муниципалитетов, а также на развитие гражданской инициативы.

Отбор проектов пройдет по трем номинациям: «Комплексное благоустройство современной городской среды», «Местные инициативы», «Дорожная деятельность». Условия, критерии, порядок участия и определения победителей конкурсного отбора устанавливаются отдельно по каждой номинации. Оценивать конкурсные работы будет специально созданная конкурсная комиссия.

Соб. инф.