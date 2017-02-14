Куда сходить и что посмотреть 15 февраля?

Опубликовано 14.02.2017

О культурных событиях дня рассказывает «Северная правда»

В среду киносеанс для костромичей пройдет в ретро-кинотеатре областного Дома народного творчества. В 12.00 здесь покажут советский фильм «Суета сует» (12+) Аллы Суриковой. В главных ролях — Галина Польских, Фрунзик Мкртчан и Леонид Куравлев.

Вечером Костромской государственный драматический театр имени Островского приглашает горожан на постановку «Невольницы» (12+) по пьесе Александра Островского. Начало в 18.00.

Настоящий подарок ждет в среду и поклонниц творчества Сергея Лазарева. Известный певец выступит на сцене КВЦ «Губернский». Концерт начнется в 19.00.