Действовать на опережение

Опубликовано 14.02.2017

В Галиче и Мантурове создадут территории опережающего развития

Федеральная программа «Комплексное развитие моногородов» затрагивает два населенных пункта нашей области: Галич и Мантурово. Здесь в ближайшем будущем планируют реализовать сразу несколько инвестиционных проектов, чтобы снизить зависимость от работы градообразующих предприятий. Именно создание территорий опережающего развития в этих двух городах стало основной темой еженедельного оперативного совещания при губернаторе области.

Сегодня есть два ключевых направления развития моногородов. Кроме повышения инвестиционной активности это и улучшение городской среды. Последнее включает в себя целый комплекс мер благоустройства: от ремонта поликлиник и городских улиц до установления квот на целевую подготовку учителей и врачей, которые после обучения вернутся на малую родину. По этим мероприятиям провели все расчеты, и часть из них уже выполняется.

Вопрос привлечения инвестиций в моногорода обсуждался еще в начале января. Тогда губернатор Сергей Ситников дал поручение профильному департаменту вместе с депутатами областной Думы разработать конкретные решения для реализации планов по развитию моногородов.

По итогам этой работы главы Мантурова и Галича представили несколько инвестпроектов, которые реализуют в ближайшем будущем. Пять из них (четыре в Мантурове и один в Галиче) потенциально могут стать резидентами территорий опережающего развития. А это значит, что им предоставят налоговые преференции и ряд других мер поддержки. Но при этом за десять лет функционирования территорий опережающего развития бюджет окупит все предоставленные финансовые льготы - за счет налогов этих предприятий.

Как подчеркнул директор регионального департамента экономического развития Александр Свистунов, до 20 февраля должны быть доработаны паспорта программ развития моногородов с учетом рекомендаций Фонда развития моногородов. Сейчас идет постоянный мониторинг социально-экономической ситуации в Мантурове и Галиче, с которым знакомят в том числе и потенциальных инвесторов. Кроме того, члены комитета по экономической, промышленной политике и предпринимательству областной Думы рассмотрели планы по развитию двух моногородов региона и озвучили свои предложения.

Правда, во время обсуждения программ развития уже на оперативном совещании возник ряд вопросов.

Сергей Ситников заметил, что, к примеру, проект по созданию производства плит OSB в Мантурове лишь усилит зависимость города от лесопереработки. А значит, обоим моногородам следует развивать «слабые» направления. К примеру, для Галича деревообрабатывающее предприятие было бы куда актуальнее.

Владимир АКСЕНОВ

Сергей Ситников, губернатор Костромской области:

- Нужно выстраивать развитие по принципу диверсификации территории. Территории опережающего развития необходимы, но надо сделать так, чтобы ТОР не усугубляли ситуацию, а развивали различные направления экономики.