Белорусские ноу-хау и спецтехника

Опубликовано 14.02.2017

произвели впечатление на костромичей

На минувшей неделе костромская делегация во главе с губернатором Сергеем Ситниковым посетила Республику Беларусь. Во время визита было подписано соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве, намечены векторы развития отношений на будущее.

Одно из направлений, по которым республика готова сотрудничать с нашим регионом уже в ближайшее время, - поставка коммунальной, дорожной и лесной спецтехники, которую белорусский машиностроительный холдинг производит по мировым стандартам. Для нашей области они интересны не только своей надежностью и многофункциональностью, но и выгодной ценой.

Особенно Сергея Ситникова заинтересовали машины для лесопромышленного комплекса, в том числе щепорубочная техника. В свою очередь, у костромичей есть выгодное предложение для белорусов: открыть в Костроме дилерский центр машиностроительного холдинга.

Еще одну остановку губернатор сделал в крупнейшем белорусском холдинге, производящем электрический транспорт. Здесь костромской делегации показали электробус - инновационную машину, объединившую в себе лучшие качества автобуса и троллейбуса. Еще одно белорусское ноу-хау: троллейбусы, способные при необходимости ездить без контакта с проводами.

Главным же итогом рабочего визита костромской делегации в Минск стало подписание соглашения о долгосрочном торгово-экономическом сотрудничестве между Республикой Беларусь и Костромской областью. Речь идет, в первую очередь, о финансовых, кредитных, лизинговых продуктах. «Мы с радостью готовы покупать, но и наша область сегодня производит массу очень интересных вещей, в которых на сто процентов заинтересована республика», - отметил губернатор.

В частности, наш регион готов поставлять семенной материал для выращивания льна, адаптированный под климат и почвы Восточной Европы. Также белорусы заинтересованы в сотрудничестве с нашими химическими и промышленными заводами.

Соб.инф.

Сергей Ситников, губернатор Костромской области:

- Белорусскую технику костромичи знают очень хорошо. Это, прежде всего, всем известный трактор «Беларусь-80», который является абсолютным лидером в сельском хозяйстве всех регионов Нечерноземья. В последнее время у нас значительно выросли объемы дорожного строительства, поэтому особый интерес вызывает техника для дорожного хозяйства.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

- Наша страна придает большое значение развитию сотрудничества с регионами Российской Федерации. Все, что касается вопросов интеграции с российскими регионами, для нас очень важно. Белорусская сторона считает, что потенциал сотрудничества между Республикой Беларусь и Костромской областью гораздо выше, нежели те 77 млн долларов, которые мы сегодня имеем в нашем торгово-экономическом партнерстве.