Стартуют все!

Опубликовано 14.02.2017

Более 3,5 тысячи человек вышли на старт «Лыжни России»

«Лыжня России» - соревнование, которое костромичи полюбили давно. Секрет успеха прост: не важен возраст, степень подготовки или какие у тебя лыжи. Если есть желание провести выходные вместе со спортом - присоединяйся! И в этом году на лыжню в нашей области вышли более трех с половиной тысяч человек. В России же стартовали несколько миллионов спортсменов.

Уже традиционно соревнования проходят в Караваеве на территории спорткомплекса «Урожай». Здесь собрались как любители, так и профессионалы из Буйского, Галичского, Костромского, Красносельского, Островского районов, а также Нерехты, Галича и Костромы.

В этом году погода благоволила лыжникам. Никаких порывов ветра и сильного мороза. Легкий «минус» и яркое солнце создали комфортные условия для соревнований и праздничное настроение у всех присутствовавших. Да и лыжня оказалась практически идеально подготовленной.

Уже традиционно гонка была разбита на несколько забегов. В первом, VIP-забеге, стартовали известные политики и бизнесмены. Далее наступило время профессионалов - с промежутком в пять-десять минут начинались забеги сильнейших на 5 и 10 километров. Бежали также и семейные команды, спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, а все без исключения любители лыжных гонок принимали участие в массовом старте. Кроме того, 165 лыжников решили выполнить нормативы ГТО и поучаствовать в отдельном старте.

В забегах сильнейших на пять километров стали лучшими Максим Вичуров (Кострома) и Светлана Серая (Костромской район), на дистанции вдвое больше лидировали Сергей Артамонов (Нерехта) и Карина Шепелева (Костромской район). Среди семейных команд самыми спортивными оказались Кисловы и Поцелуйко из Костромы.

Олег СУВОРОВ

Фото Сергея Калинина