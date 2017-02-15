Опубликовано 15.02.2017

Самые трудные решения всегда пропускаешь через себя

16 февраля отмечает свое семидесятилетие бесспорный патриарх политической жизни региона, ныне - председатель комитета по государственному устройству и местному самоуправлению, депутатской деятельности, Регламенту и информационной политике Костромской областной Думы VI созыва, председатель Костромской областной Думы I, II, IV, V созывов (1994 - 2001, 2005 - 2015 гг.), кандидат экономических наук, почетный гражданин Костромского района Андрей Бычков.

В канун юбилея он не только представил жителям области книгу Елены Волковой «Андрей Иванович Бычков. Судьба на переломе веков», но и стал гостем «Северной правды».

Два дня рождения

- Андрей Иванович, известно, что день своего рождения вы отмечаете дважды - 3 и 16 февраля?

- В те далекие годы такое случалось не только у меня. Мама, Татьяна Александровна, мне сказала: «Ты, сынок, родился 3 февраля. Ей лучше знать. А вот записали меня 16 февраля. Когда учился в сельхозинституте, то это мне было на руку. В феврале наступали зимние каникулы: 3 февраля я отмечал день рождения дома, в деревне Любовшо Брянской области, а 16 февраля - уже с друзьями-студентами в общежитии.

- Какие впечатления остались из детства?

- Жизнь была трудная, особенно в регионах, которые временно попали под оккупацию. Много приходилось помогать родителям. Отец был инвалид войны. Держали корову, теленка, поросят, кур. Надо было заготавливать корма.

Летом работал в колхозе, чтобы семье записали побольше трудодней и выделили больше площади для сенокоса. Заготавливали хворост для отопления, больших лесов рядом не было.

Успевали зимой и на санках покататься, и летом поиграть. Я всегда занимался спортом. Помню, школьниками мы ездили на соревнования в Брянск. Впервые я побывал в областном центре. Непривычно было бежать не по земле, а по настоящей беговой дорожке - разбил тогда колено. Запомнилась и поездка на маленьком теплоходике в Гомель.

- А мечты детские были?

- Мечтал научиться играть на гармони, но инструмент мы не могли купить. У друга моего гармошка была, так как отец его катал валенки, были они довольно-таки зажиточные. Но мне они гармошки не давали, наверное, конкуренции боялись. Я ходил с барабаном. Да и велосипед я сумел купить только в десятом классе, когда учился в райцентре, за четыре километра от деревни.

Со студенчества с Костромской областью

- Андрей Иванович, почему избрали Костромской сельхозинститут?

- Учился я хорошо. Мечтал стать прокурором или следователем. Но понимал, что моих знаний недостаточно для столичного вуза.Парень я был деревенский и решил: почему бы не поступить в сельхоз? И вот мы с другом в 1965 году приехали сюда - в сельхозинститут. Сразу все понравилось: новые корпуса, общежитие, столовая, город рядом. В институте сразу же включился в общественную работу - ФОП (факультет общественных профессий), художественная самодеятельность, спорт, народная дружина... Так что с 1965 года моя жизнь оказалась тесно связана с костромским краем, в первую очередь с Костромским районом.

- И распределение получили в Костромской район?

- Я хорошо учился, и у меня был выбор - мог уехать и в другой регион. Но я уже был женат, жена Татьяна Михайловна из Костромского района. Хотя здесь специалисты и не требовались, но мне нашли место рядового зоотехника в колхозе имени XX партсъезда. Оттуда я и ушел в армию. После службы пошел работать в совхоз «Горьковский» - главным зоотехником. А затем обосновался в Заречье.

- В какое хозяйство устроились?

- Это был колхоз «Новый путь» (теперь СПК «Яковлевское»), где я в свое время проходил преддипломную практику. Меня запомнили, да и семью жены здесь хорошо знали. Здесь же, работая главным зоотехником, я был избран депутатом районного совета. А потом пошла руководящая стезя: освобожденный секретарь партийной организации колхоза «Новый путь».

С февраля 1978 года по январь 1985-го работал председателем правления этого колхоза: продавали племенной скот, выращивали семенной картофель, овощи, в том числе и семенники моркови, капусты, свеклы, репы, лука. Развернули жилищное строительство, газификацию. Удалось построить до села асфальтовую дорогу, мост через реку Кострому, за которой в районе деревни Аганино находились поля и пастбища.

От главы района к областному депутатскому портфелю

- Как дальше шла работа?

- С 1 февраля 1985 года перешел на работу в Костромской район - на должность председателя районного Совета народных депутатов и исполкома райсовета. Здесь довелось прийти на смену авторитетнейшему человеку, фронтовику - Алексею Михайловичу Максимову, который работал на этой должности 22 года. Заступив на новый пост, пришлось снова учиться. В 1988 году окончил Горьковскую высшую партийную школу.

- В какой должности встретили новую, постсоветскую эпоху?

- С декабря 1991 года по март 1994-го работал главой администрации Костромского района. Не стало Советского Союза. Областной Совет, местные Советы были распущены. Полгода область жила без законодательного органа.

В 1994 году областная администрация назначила выборы в Костромскую областную Думу, определила округа. 13 марта прошли выборы, где я шел кандидатом от Костромского и Красносельского районов. Так я впервые избрался в областную Думу, а затем стал ее председателем.

Региональный парламент: первые шаги на большом пути

- Было неожиданным избрание председателем областной Думы?

- Когда губернатор Валерий Петрович Арбузов сказал, что будет предлагать меня на этот пост, я поехал советоваться к Леониду Михайловичу Малкову, председателю колхоза имени 50-летия СССР, мудрому и прямому человеку. Он сказал: будут предлагать, - иди.

Во вновь избранном законодательном органе все пришлось начинать с нуля. Даже обустройство небольших двух комнаток. Начался подбор кадров аппарата.

- Какой документ в первую очередь разрабатывала тогда Костромская областная Дума?

- Это был Устав Костромской области. Мы смотрели подобные документы других регионов, а также национальных республик, вошедших в состав Российской Федерации, которые приняли их раньше. Разрабатывали и регламент работы самой Думы, законодательство по вопросам государственного устройства и местного самоуправления региона, блок социальных вопросов. В первом составе Думы, пожалуй, работать было труднее всего, депутаты были самых разных взглядов. Приходилось лавировать, чтобы не наломать дров. От созыва к созыву набирали опыт. Хотя и была ротация, но каждый раз костяк депутатов (40-50% от прошлого созыва) оставался.

- У каждого из нас есть люди, которых мы вспоминаем с благодарностью всю жизнь. У вас такие есть?

- Начну с профессора Клавдии Васильевны Петровой, у нее защищал диплом, сейчас мы встречаемся, созваниваемся. С большой теплотой вспоминаю Прасковью Андреевну Малинину, Леонида Михайловича Малкова, Геннадия Ивановича Косопанова, а также тех, кто работал со мной в Думе первого созыва, например, своего заместителя Галину Петровну Жолобову и многих других.

Дмитрий ВЯТСКИЙ

и Наталия НЕВЗОРОВА