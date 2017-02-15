Состояние трасс на дорогах района

Опубликовано 15.02.2017

контролируется ежедневно

Сегодня под контролем Межевского филиала ДЭП №19 находится более ста километров областных дорог и около пятидесяти местных. Сложные погодные условия не дают расслабиться дорожникам из Георгиевского ни на минуту.

Когда мы связались с директором дорожно-эксплуатационного участка Сергеем Овчаренко, он находился в дороге. «Сегодня необходимо ежедневно контролировать обстановку на трассах района, - отметил Сергей. - Ночью прошел ледяной дождь, а затем снова выпал снег, пришлось отправлять технику и людей на посыпку и расчистку».

Дорожники следят за прогнозом погоды круглосуточно и готовы в любой момент выдвинуться на трассу. Техника подводит редко, ведь еще осенью ей уделили максимум внимания. Сейчас, по словам Сергея Овчаренко, много внимания уделяется расчистке валов на обочинах и освобождению от снега и наледи остановочных комплексов, мостов и ограждений.

Уже сейчас, не дожидаясь тепла, межевские дорожники приступили к подготовке техники к летнему сезону. Едва позволит погода, необходимо будет максимально быстро выйти на дорогу и приступить к устранению ям и неровностей, оставшихся после зимы.

Алексей ПЕТРОВ

Сергей Овчаренко,

директор Межевского филиала ДЭП №19:

- Песка и соли у нас пока достаточно, смеси почти пятьсот тонн. По опыту прошлых лет рассчитываем, что до конца зимы хватит. В крайнем случае приобретем дополнительно.

Михаил Смирнов,

водитель комбинированной дорожной машины:

- Зима выдалась очень тяжелая, снега много, но мы справляемся. Готовы выезжать и за полночь, лишь бы дорога была безопасной.