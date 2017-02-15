Отремонтировали всего за полгода

Опубликовано 15.02.2017

отделение областной больницы

В Костроме после капитального ремонта открылось урологическое отделение Костромской областной клинической больницы имени Е.И. Королева. С результатом работ познакомился глава региона Сергей Ситников.

На капитальный ремонт урологического пошло 11,9 млн рублей. Здесь полностью обновили палаты и кабинеты, смонтировали новое освещение, сантехнику, появилась новая мебель и инвентарь. Кроме того, на спонсорские средства отделение доукомплектовали подогревателями, электроплитами и другим оборудованием.

Ремонт сделали всего за шесть месяцев. На это время больных перевели в гастроэнтерологическое отделение областной больницы, где им продолжали оказывать квалифицированную медицинскую помощь. В отремонтированное урологическое отделение пациенты переберутся уже в середине этой недели. Здесь смогут проходить лечение жители всей области.

Глава региона Сергей Ситников отметил, что за последние четыре года в областной клинической больнице произошли значительные изменения. Это касается как обновления материально-технической базы, внедрения высокотехнологичных методов лечения, так и создания профессионального коллектива.

Отметим, что развитие здравоохранения является одним из приоритетных направлений деятельности администрации области. С 2012 по 2016 годы в регионе открыто 13 новых отделений или медицинских учреждений. Среди них региональный сосудистый центр, первичные сосудистые центры в Галиче и Костроме, региональный травматологический центр. Кроме того, за пять лет капитальные ремонты прошли более чем в 80 отделениях и других структурных подразделениях больниц области.

Соб. инф.

Сергей Ситников,

губернатор Костромской области:

- Очень важно, что отделение не только меняется внешне, но здесь появляется современное оборудование, новые доктора. Кроме того, есть желание перейти на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, и чтобы не только костромичи могли ее получать, но жители из других регионов. Это сегодня тоже очень важно.