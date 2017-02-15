Есть претензия?!

Опубликовано 15.02.2017

Учимся предъявлять требования и отстаивать свои права

От покупки бракованного товара не застрахован никто. Точно также дело обстоит и с услугами - заранее узнать, какая организация добросовестная, а какая нет, удается не всегда. К сожалению, часто споры с такими магазинами и «конторами» заходят в тупик. Разрешить конфликты помогают письменные претензии. Как грамотно составить этот документ и на что обратить особое внимание, рассказываем в свежем номере "СП".