Есть претензия?!

Опубликовано 15.02.2017

Учимся предъявлять требования и отстаивать свои права

 

От покупки бракованного товара не застрахован никто. Точно также дело обстоит и с услугами - заранее узнать, какая организация добросовестная, а какая нет, удается не всегда.  К сожалению, часто споры с такими магазинами и «конторами» заходят в тупик. Разрешить конфликты помогают письменные претензии. Как грамотно составить этот документ и на что обратить особое внимание, рассказываем в свежем номере "СП". 

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