Оружейный рецидивист

Опубликовано 15.02.2017

В Буе сотрудники полиции задержали мужчину, хранившего и продававшего боеприпасы



Патроны от охотничьего мелкокалиберного ружья полицейские обнаружили в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Оружие». Во время дальнейшей проверки выяснилось, что боеприпасы мужчина приобрел у своего знакомого – известного в районе оружейника.

Как оказалось, начиная с середины восьмидесятых годов он с завидной регулярностью попадал в поле зрения правоохранительных органов за хранение, сбыт и изготовление оружия, в связи с чем имел за плечами несколько судимостей, но побороть страсть к «опасным игрушкам» так и не сумел.

На этот раз пришедшим с обыском стражам порядка он признался в хранении 83 патронов от «мелкашки», которую якобы сохранил со времен занятия пулевой стрельбой.

В настоящее время все боеприпасы изъяты, в отношении «оружейника-рецидивиста» возбуждено очередное уголовное дело.