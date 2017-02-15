Футбольный турнир на снегу

Опубликовано 15.02.2017

прошел в поселке Никольское Костромского района



Это традиционные соревнования на Кубок главы Никольского сельского поселения.

В финал вышли местная команда «Ника» и команда «Платина» из поселка Красное-на-Волге. Многочисленные болельщики дружно поддерживали «Нику». И в самом начале матча Николай Кротов дальним ударом провел первый мяч. Футболисты «Платины» ответили двумя голами и вышли вперед. Сравнял счет Алексей Белов. Победителя определили послематчевые пенальти. Точнее оказались красноселы, которые и увезли переходящий трофей. На втором месте «Ника», на третьем - команда «Стандарт» из Костромы.

Футбол в поселке Никольское популярен с послевоенных времен. Это родина знаменитого советского футболиста Георгия Ярцева.