Куда сходить и что посмотреть 16 февраля?

Опубликовано 15.02.2017

О культурных событиях дня рассказывает «Северная правда»

Новую выставку «Нить во времени» (0+) представят в четверг в Муниципальной художественной галерее Костромы. В экспозиции можно увидеть работы в технике гобелена и фрески известной ярославской художницы Елены Маркеловой. Церемония открытия выставки состоится в 16.00.

В 18.00 государственный драматический театр имени Островского приглашает костромичей на спектакль «Не было ни гроша, да вдруг алтын» (12+) по пьесе Александра Островского. В главных ролях — Игорь Гниденко, Наталья Иншакова, Татьяна Никитина и Алексей Галушко.