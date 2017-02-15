От капремонта

Опубликовано 15.02.2017

до алкоголя



В четверг, 16 февраля, на очередное заседание соберутся депутаты Костромской областной Думы. В повестке — более двадцати вопросов. Один из них касается итогов деятельности полиции за минувший год. Думцы также планируют внести изменения в бюджет региона на этот год и областной закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». Кроме того, они обсудят вопрос регулирования продажи в нашем регионе алкогольной продукции.