Светлана Жукова:

Опубликовано 16.02.2017

Мультфильмы – дело серьезное

С начала учебного года в детско-юношеском центре АРС работает студия «Мультляндия». Благодаря педагогу Светлане Жуковой костромские школьники создают свои первые анимационные ролики. Один из них в январе победил на всероссийском конкурсе «Волшебная анимация». Мы встретились с руководителем студии, чтобы узнать, как найти в Костроме будущих мультипликаторов.

Художником можешь ты не быть

- Светлана Александровна, как я понимаю, вы мультипликацией увлеклись не так давно?

- По образованию я учитель русского языка и литературы, сейчас работаю в институте развития образования и до недавнего времени с мультипликацией была никак не связана. Совершенно случайно увидела объявление: набирается группа для обучения педагогов анимационной деятельности. Это был совместный проект «Школы мульттерапии» и Национального детского фонда. Собралось более 500 слушателей со всей России, обучение шло полгода в режиме видеолекций с последующим закреплением на практике и самостоятельным выполнением зачетных заданий.

- Сложно освоить новую профессию?

- Проблема была в том, что у меня нет художественного образования. И, как казалось, именно по этой причине путь в анимацию для меня закрыт. Пару лет назад занималась созданием рисованных дудл роликов, которые делаются исключительно с использованием компьютерных программ. Но в основном это были работы для себя, для друзей, какие-то анимированные открытки.

- Но то, что вы не художник, вас все же не остановило.

- Да. В результате оказалось, что если есть желание создавать мультфильмы, совершенно не обязательно иметь навыки рисования. Вернее, это не главное условие. Конечно, они очень помогают, делают возможности аниматора практически безграничными. Не умея рисовать, мы можем снимать, например, предметную анимацию, где обычные предметы и вещи, окружающие нас, предстают в необычном ракурсе, где оживает то, что в жизни двигаться, говорить, чувствовать не может.

- И сколько времени уходит на создание ролика?

- Два занятия ребята снимают, а дальше - монтаж. Им занимаюсь уже я. Раньше, когда только мы начинали, времени на монтаж уходило очень много. Сейчас появился опыт, стало проще. Ну, как правило, каждые две недели у нас появляется новый анимационный ролик.

Анимированная философия

- Сколько ребят занимается у вас в студии?

- Сейчас у нас около двадцати детей. Это немного, но зато есть возможность уделить максимум внимания каждому ребенку. Каждый имеет возможность попробовать себя в разных ролях: сценариста, режиссера, художника, актера, аниматора, оператора, монтажера. Понять себя, свои возможности, что ему больше нравится, что больше получается… Опять же развиваются коммуникативные навыки: умение работать в команде, обсуждать, договариваться, решать задачи сообща.

- В общем, мультики развивают детей творчески?

- Не только. Кто-то лучше работает с компьютером и фотоаппаратом, кто-то хорошо схватывает технику анимации, а кому-то больше нравится рисовать. Им приходится и сюжет ролика придумывать, и продумывать, какой будет персонаж, его характер и внешний вид, передающий этот характер, поведение, мимика. Тут даже математические навыки требуются. Та же ходьба героя мультфильма составляет определенное количество движений. И не выполнив этот алгоритм, мы не увидим достоверную походку героя на экране. Плюс ко всему дети учатся мыслить нестандартно в любых ситуациях.

- У вашей студии есть группа в соцсетях. Там можно увидеть мультфильмы ребят?

- Да, это очень удобно и для детей, и для родителей. Они могут не только понаслышке узнать о занятиях, но и увидеть конкретные результаты работы своего ребенка.

- Сами вы в детстве какие мультфильмы смотрели?

- Какие были, те и смотрела (смеется). Выбор был не такой богатый, как теперь. Сейчас мне больше нравятся советские мультфильмы. В них большой философский смысл. Да и с точки зрения техники мне интересно их смотреть. Ведь мы с ребятами изучаем не компьютерные, а классические техники съемки, которые можно найти именно в наших старых мультфильмах.

- Какой же мультфильм у вас любимый?

- Допустим, «Ежик в тумане» мне очень нравится. Но сейчас я смотрю на мультфильмы с точки зрения приобретения опыта, стараюсь в замедленном темпе пересматривать, чтобы видеть, как покадрово снималась та или иная сцена.

Как лечат мультфильмы?

- Как вы решились создать студию?

- Я просто обратилась в центр АРС и предложила такое направление. Мое предложение приняли с радостью. Занятие мультипликацией не так сильно распространено сегодня. Но, думаю, через два-три года ею будут увлекаться все больше детей.

- В студии, как вы уже говорили, часто приходится рисовать, клеить, лепить. Но при этом сам процесс съемки технически емкий. Как вы объединили для себя эти два направления?

- Мне очень нравится работать с компьютером, изучать возможности разных программ, но также я люблю заниматься творчеством. Люблю рукоделие… Перепробовала много всяких техник: вышивка, вязание, макраме, пэчворк, декупаж, стимпанк. А в анимации для меня объединились технический подход с творческим. Теперь материалы, которые я использовала в рукоделии, активно участвуют в наших съемках.

- А как учитель русского языка и литературы любовь к книге детям прививаете?

- Безусловно, на занятиях мы обращаемся и к литературным произведениям. Например, сравниваем, как литературный герой описан в произведении и как интерпретируется его образ в мультфильме. Почему он поступает именно так, какой он внешне и внутренне… Ребята могут подумать над тем, как можно, например, изменить сюжет сказки, представить того же Колобка в другом времени, в другой обстановке.

- Проект, в котором вы участвовали, назывался «Школа мульттерапии». Получается, у мультипликации есть некий лечебный эффект?

- Анимационная деятельность в том числе используется и в качестве терапии, помогает в реабилитации и социализации детей, у которых есть проблемы со здоровьем. Но сейчас направление мульттерапии расширилось, оно охватывает всех детей и взрослых всех возрастов и даже пожилых людей, также есть и семейные проекты. Мультипликация, как и любой вид творчества, помогает справиться со стрессом, обратиться внутрь себя.

- Сколько по времени будет длиться обучение детей?

- Пока наша программа в экспериментальном режиме будет идти в течение учебного года. В будущем году, я надеюсь, мы продумаем более долгосрочную программу. Есть возможности для углубления либо в одну из техник, либо целенаправленной съемки мультфильмов именно для конкурсов.

- Как думаете, кто-нибудь из ваших учеников потом захочет связать свою жизнь с анимационным творчеством?

- Почему бы нет… Мне было бы очень лестно. Но даже если ни для кого анимация не станет делом всей жизни, то те творческие способности, которые развиваются у них благодаря занятиям в студии уже сейчас, во взрослой жизни помогут им в любой деятельности.

Владимир АКСЕНОВ

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ДОСЬЕ

Светлана Жукова

Руководитель студии «Мультляндия» детско-юношеского центра АРС.

В 2001 году окончила филологический факультет Костромского государственного универститета им. Некрасова.

В июне 2016 года прошла курсы педагогов-мультипликаторов, а с сентября того же года руководит студией «Мультляндия».