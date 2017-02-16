Зима может быть яркой

Опубликовано 16.02.2017

В Нерехте прошли юбилейные зимние игры на призы губернатора области

Уже в пятнадцатый раз главные зимние соревнования области объединяют лучших атлетов. В Нерехте, которая стала столицей игр, на старт вышли более 500 спортсменов из всех муниципалитетов региона. Вместе со всеми в строю - ветераны спорта. В областных зимних играх они принимали участие впервые и доказали: спорту все возрасты покорны.

Не случайно столицей областных зимних игр стала Нерехта. Спорт здесь любят, а особенно хоккей. Именно стадион «Старт», где играет одноименная команда, и стал местом для проведения церемонии открытия соревнований.

Приветствовали всех участников руководители региона: губернатор

Сергей Ситников, председатель областной Думы Алексей Анохин, главный федеральный инспектор по Костромской области Николай Панков. И, конечно, гостями праздника стали олимпийские чемпионы.

Наша прославленная лыжница Алевтина Олюнина на церемонии открытия соревнований вручила главе региона высшую награду Олимпийского комитета России – почетный знак «За заслуги в развитии олимпийского движения в России». А огонь юбилейных спортивных игр зажгли семейная команда Филипповых из Нерехты и олимпийский чемпион в конькобежном спорте Александр Голубев.

Главным символом игр стал Мишка. Судя по форме, хоккеист. Фотографировались с ним и дети, и взрослые. Вообще, нерехтчане смогли создать и на стадионе, и за его пределами удивительно праздничную атмосферу. Девизом же состязаний стала строчка песни: «Мы - единое целое».

Соревновались участники три дня и сразу в нескольких дисциплинах: шорт-треке, лыжных гонках, зимнем полиатлоне. Ветераны мерились силами в лыжной гонке свободным стилем. Отдельно состязались семейные команды, а также главы городов и районов - в стрельбе из пневматической винтовки. Интересно, что самыми меткими оказались главы Буя и Буйского района. Игорь Ральников и Александр Александров синхронно набрали 94 балла из ста.

Но в общем зачете лидерами стали Кострома и Костромской район, а вот Буй и Буйский район в своих группах - только третьими. Серебряные награды достались Волгореченску и хозяевам соревнований - Нерехтскому району.

Владимир АКСЕНОВ

Фото автора и комитета по физической культуре и спорту Костромской оласти

Сергей Ситников,

губернатор Костромской области:

- В этом году зимние игры юбилейные. Обновились составы сборных, появились новые лидеры, поменялся формат проведения соревнований. Впервые в областных зимних играх в составе команд участвуют уважаемые спортсмены старшего поколения. Как отметил Президент Владимир Путин: «Смысл всей нашей политики - это сбережение людей, умножение человеческого капитала как главного богатства страны».

Алексей Анохин,

председатель Костромской областной Думы:

- Игры на призы губернатора стали частью истории костромского спорта, как самые массовые соревнования в области. И именно они решают ту задачу, которую перед нами ставит Президент, - 40 процентов населения России должны быть вовлечены в занятия физкультурой и спортом.

Валентина Тюляндина,

Павинский район:

- На игры приехали сильнейшие спортсмены нашего района. Вообще у нас многие занимаются зимними видами спорта: лыжами, хоккеем, коньками. И самостоятельно, и в секциях. В Павинском районе, например, прошли соревнования по шорт-треку, и самому юному участнику было шесть лет. Так что к конкуренции мы готовы.