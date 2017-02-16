Сумма небольшая, но все равно обидно

Опубликовано 16.02.2017

Костромские полицейские разыскивают мошенника, обманувшего доверчивую девушку



Жертвой афериста стала жительница областного центра. В популярной социальной сети девушка получила сообщение от подруги с просьбой одолжить ненадолго шесть тысяч рублей. Хозяйка странички попыталась связаться со знакомой по телефону, но та оказалась не доступна. В ходе дальнейшей переписки выяснилось, что мобильник подруги разрядился, потому ей и пришлось воспользоваться интернетом.

В результате девушка перевела нужную сумму, а через час узнала, что аккаунт знакомой взломан, и все это время она общалась с аферистом. По факту мошенничества сотрудники полиции возбудили уголовное дело.