Куда сходить и что посмотреть 17 февраля?

Опубликовано 16.02.2017

О культурных событиях дня рассказывает «Северная правда»

По традиции сразу два киносеанса пройдут в пятницу в ретро-кинотеатре областного Дома народного творчества. В 12.00 здесь покажут старую советскую драму «Впервые замужем» (16+), а в 18.00 в рамках вечернего кинозала представят вниманию зрителей американский кинофильм «Иеремия Джонсон» (12+), основанный на романе Вардиса Фишера «Человек гор» и рассказе Рэймонда Торпа и Роберта Банкера «Убийца Кроу».

В 12.00 часов юных зрителей ждут в культурном центре «Россия». Здесь поставят спектакль «Лев, колдунья и платяной шкаф» (6+).

Взрослых же театралов в 18.00 приглашают в драматический театр имени Островского. В этот день здесь пройдет постановка «И смех, и грех» по рассказам писателя-сатирика Аркадия Аверченко.