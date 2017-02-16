Память воинов-интернационалистов

Опубликовано 16.02.2017

почтили в Буйском районе



В библиотеках и школах Буя, Ликурги, Дора, Воскресенья, Елегина, Гавриловского, Чистых Боров, Шушкодома, Кореги и Талицы школьникам рассказали о непростых страницах истории, касающихся «горячих точек», о воинской доблести россиян, исполнявших свой служебный долг за пределами Отечества. Библиотекари познакомили детей с книгами, посвященными событиям в Афганистане и Чечне. В Кореге и Талице ребята узнали о подвиге наших солдат из первых уст — от самих воинов-интернационалистов, жителях района. Память всех погибших почтили минутой молчания.