Досыпьте соль в селедку!

Опубликовано 17.02.2017

Слабосоленая рыба с прилавков города на глазах превратилась в пресную

Так уж повелось, что в большинстве своем без селедки не обходится ни одно русское застолье. Хозяйки и просто с лучком порежут слабосоленую рыбку, и «под шубой» ее сделают. Между тем не всю сельдь, что «вылавливается» с прилавков, можно похвалить за качество. И наша сегодняшняя экспертиза - еще одно тому подтверждение.

Изучаем этикетки

На этой неделе в МБУ «Городская служба контроля качества потребительских товаров и услуг» мы отправили:

- сельдь соленую неразделанную атлантическую ТМ «Круглый год», ИП Лукашов В.Н., г. Владимир. Место покупки - гипермаркет «Карусель», Кострома;

- сельдь слабосоленую атлантическую весовую. Место покупки - торговый центр «Адмирал Сити», Кострома;

- сельдь слабосоленую весовую. Место покупки - универсам «Лидер», Кострома;

- сельдь слабосоленую тихоокеанскую ТМ «Каждый день» (ЧМ «КД»), Санкт-Петербург. Место покупки - гипермаркет «Ашан», Кострома.

Притязательные эксперты первым делом встречают селедку не по органолептике, а по обертке - обязательно смотрят наличие маркировки, а самое главное - ее полноту. Преимущество в этом плане, конечно, у рыбы, упакованной в полимерные пакеты, на которых обычно указывается вся нужная информация. О той же сельди, что вылавливается прямо из ведра на прилавке, потребитель узнает куда меньше - только сведения с фасовочного ярлыка или из чека. Между тем для правильного выбора эта информация точно бы пригодилась.

Первые нарушители обозначились сразу. У сельди из «Лидера», например, маркировки не было вообще, а кое-какую информацию можно было узнать только по кассовому ярлыку. Подвела и упакованная селедка от торговых марок «Каждый день» и «Круглый год»: если в первом не указана только разновидность селедки по массе и ее жирность, то во втором случае к этому «букету» неточностей прибавилась степень солености. В общем, полный непорядок.

Аппетитна и нежна

А вот к внешнему виду селедки вопросов у экспертов практически не нашлось. Во всех четырех случаях рыбка неразделанная, крупная и жирная. Выглядит она не только аппетитно, но и вполне эстетично: поверхность чистая, без видимых повреждений - ни трещин, ни порезов, ни лопнувшего брюшка.

Один из самых распространенных недостатков соленой сельди - пожелтение, вызванное окислением жиров. Есть рыбу с такой «ржавчиной» специалисты не советуют - страдает не только внешний вид, но и качество сельди в целом. К счастью, такой бедой не грешил ни один из купленных нами образцов.

Для пущей убедительности эксперты порезали селедку на кусочки. Консистенция мяса была сочной и нежной, при этом никаких посторонних ароматов и привкусов специалисты не заметили. А значит, к внешним данным в этот раз без претензий.

В чем соль?

Главная «боль» физико-химического анализа в случае с селедкой - массовая доля поваренной соли. Дело в том, что этот показатель один из самых важных и отвечает не только за вкус, но и за качество. Недосол и пересол одинаково вредны для здоровья. В первом случае, уверяют эксперты, рыбу просто опасно есть, и единственный выход - поместить селедку в рассол и довести до готовности. Пересолом же некоторые производители пытаются продлить срок реализации рыбы. Кроме того, есть люди, которым вообще противопоказаны слишком соленые продукты.

В нашем случае недосолеными оказались сразу две пробы селедки. Определенно «досолиться» требовалось образцу из «Карусели»: при норме в 6-8 процентов массовая доля поваренной соли здесь составила всего три процента! Это серьезное нарушение стандарта. Чуть лучше ситуация у селедки из «Лидера». Хотя до нормы ей не хватило 0,5 процента, как нарушение ГОСТа специалисты это уже не расценивают. В остальных образцах содержание соли отвечало всем нормам.

В целом итоги экспертизы сегодня не порадовали. Претензии у экспертов были сразу к трем образцам слабосоленой сельди: у продуктов торговой марки «Каждый день» и сельди из «Лидера» отсутствовала часть маркировки, а у рыбки из «Карусели» к этой же проблеме добавилось нарушение по содержанию соли. Полностью же требованиям ГОСТ 815-2004 отвечает лишь один образец селедки, купленный в торговом центре «Адмирал Сити».

Напоминаем: результаты касаются лишь образцов, участвующих в тестировании. Дальнейшие изменения продукции не отслеживаются.

Ловись правильная рыбка!

Хорошая сельдь - чистая, не мятая, кожица неповрежденная. Есть легкое «омыление» - значит, рыбу неправильно хранили. Такую сельдь не стоит покупать и тем более есть.

Белый налет на кожице рыбы - результат использования низкосортной соли с вредными добавками.

Если продукт упакован в прозрачную емкость, слегка ее потрясите. Рассол или маринад, которым залита сельдь, вспенивается? Рыба испорчена.

Если рассол прокис, то он становится мутным и темным, у него появляется резкий, щиплющий запах. Рыбка в таком маринаде скользкая, поверхность ее покрывается красноватым налетом.

ВКУС НАРОДА

Как показала экспертиза, селедка - гость хоть и частый на наших столах, но радость и удовольствие от вкуса приносит не всегда. А как относятся к этой рыбе наши земляки? И как часто на городских прилавках им попадалась испорченная сельдь? С этими вопросами мы обратились к костромичам на этой неделе.

Татьяна:

- Покупаю селедку очень редко, только на праздники. Плохой рыбы мне еще не попадалось. Конечно, я стараюсь внимательно ее выбирать. Смотрю на внешний вид, чтобы странного запаха не было и рассол был прозрачный.

Анатолий:

- Мы теперь селедку сами солим. Раньше покупали в магазине, часто «ржавая» попадалась. А такую ведь есть вообще нельзя, только деньги на ветер.

Нина:

- Без селедки праздничный стол у нас не обходится. И пресервы берем, и неразделанную. Она, правда, всякая бывает, но совсем испорченной пока не попадалось. А вот костей много, даже в филе.

Лев Иванович:

- Сейчас уже селедку так не едим, как раньше. Да и нет больше такой вкусной, я считаю. «Пичкают» добавками всякими, улучшителями, чтобы выглядела хорошо и по вкусу людям нравилась, а что на самом деле внутри - неизвестно.

Наталья Николаевна:

- Я покупаю только пресервы. Пожаловаться не на что - всегда были свежие и вкусные. Разве только костей много, но какая рыба без костей?