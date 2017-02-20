Первенство школ по баскетболу

Опубликовано 20.02.2017

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прошло в Мантурове


Четыре дня за звание лучших сражались девять команд: пять из них составили молодые люди, четыре — девушки. Борьба шла буквально за каждый мяч. Но сильнее всех оказались юноши и девушки из седьмой школы. Вторыми стали спортсмены из третьей школы. Третью ступень пьедестала почета заняли представители школы № 2. Удовольствие от игр получили и сами баскетболисты, и, конечно, зрители.

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