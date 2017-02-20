Еженедельное информационное издание Костромской области
20 Февраля 2017
Первенство школ по баскетболу
- Опубликовано 20.02.2017
прошло в Мантурове
Четыре дня за звание лучших сражались девять команд: пять из них составили молодые люди, четыре — девушки. Борьба шла буквально за каждый мяч. Но сильнее всех оказались юноши и девушки из седьмой школы. Вторыми стали спортсмены из третьей школы. Третью ступень пьедестала почета заняли представители школы № 2. Удовольствие от игр получили и сами баскетболисты, и, конечно, зрители.