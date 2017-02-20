Опубликовано 20.02.2017

до спектаклей



К областному фестивалю-конкурсу любительских театральных коллективов готовятся в Красносельском районе. Кто выступит на гала-концерте «Театральных встреч» в Костроме, решали на сцене местного Дома культуры. Здесь в отборочном туре встретились любительские театры со всего района. Одни представляли художественное чтение, другие — полноценные спектакли. Выступления оценивало жюри. Результаты будут известны чуть позже.