От чтения

Опубликовано 20.02.2017

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до спектаклей


К областному фестивалю-конкурсу любительских театральных коллективов  готовятся в Красносельском районе. Кто выступит на гала-концерте «Театральных встреч» в Костроме, решали на сцене местного Дома культуры. Здесь в отборочном туре встретились  любительские театры со всего района. Одни представляли художественное чтение, другие — полноценные спектакли. Выступления оценивало жюри. Результаты будут известны чуть позже.

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