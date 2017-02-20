Еженедельное информационное издание Костромской области
20 Февраля 2017
Куда сходить и что посмотреть 21 февраля?
- Опубликовано 20.02.2017
О культурных событиях дня рассказывает «Северная правда»
Взрослых гостей во вторник на премьеру ждут в Костромском театре кукол. Здесь поставят необычный спектакль «Снегурочка» (16+), жанр которого определяют как «путешествие в иную реальность». Спектакль будет проходить три дня подряд: с 21 по 23 февраля в 18.00.
В 18.30 в государственной филармонии Костромской области представят программу «Женщина, которая поет» (6+) в рамках абонемента № 12 «Музыкальные встречи с ансамблем «Русский стиль». Солировать в этот вечер приглашена заслуженная артистка РФ Антонина Лебедева. Она исполнит романсы «Колокольчики мои», «Снился мне сад», «Ой, снег-снежок» и другие, а также споет дуэтом с лауреатом международного конкурса Ксенией Александровой.