Опубликовано 21.02.2017

для мецената

Указом Президента России Владимира Путина известный благотворитель, меценат проекта возрождения Костромского кремля Виктор Тырышкин награжден орденом «За заслуги перед Отечеством » III степени.

Почетная награда присвоена Виктору Тырышкину «За большой вклад в развитие строительного комплекса, активную благотворительную деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

На протяжении двадцати лет Виктор Тырышкин направляет большую часть своих доходов на благотворительные цели. Благодаря ему построены заново или восстановлены из руин более десятка объектов культурно-исторического наследия в регионах России.

На средства мецената с 2015 года реализуется проект по воссозданию Костромского кремля. Работы здесь идут в круглосуточном режиме. Полностью восстановить выдающийся памятник церковного зодчества XVIII-XIX веков планируют к 2020 году.

«Для меня это высокая честь - получить такой орден от Президента нашей страны. Я горд и счастлив. Думаю, что у меня еще есть силы работать во благо Отечества и быть достойным этого ордена», - заметил Виктор Тырышкин.

Соб. инф.