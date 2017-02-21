Крепкая семья - сильное государство

Опубликовано 21.02.2017

Владимир Путин назвал укрепление института семьи приоритетной задачей государства

Семья сегодня - это не просто ячейка общества. Можно сказать, что это его фундамент. Из демографического «провала», в который наша страна попала в 90-х годах, можно выйти лишь укреплением института традиционной семьи. И это задача властей всех уровней, а также общества и СМИ.

«Создание условий для роста рождаемости, охрана материнства и детства, укрепление института семьи - это приоритетные социальные задачи в России», - подчеркнул Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросу государственной политики в сфере семьи, материнства и детства.

Главная задача - поддержать молодые семьи, вступающие в брак. От них зависит будущее страны. Ключевым вопросом, конечно, является жилищный. Именно поэтому федеральный бюджет выделил Костромской области более 83 млн рублей для субсидий молодым семьям. Супруги могут потратить эти деньги на покупку или строительство жилья. Средства будут направлены в 19 городов и районов области. И более 200 молодых семей могут ими воспользоваться.

Кроме того, многодетные семьи все активнее пользуются своим правом на предоставление земельного участка. По данным департамента имущественных и земельных отношений, на сегодня 679 многодетных семей Костромской области получили бесплатно земельные участки в собственность общей площадью 80 га. На этой земле они могут как строить жилье, так и вести личное подсобное хозяйство.

Целый комплекс мер поддержки, как федеральных, так и региональных, дает свои плоды - рост рождаемости. «Усилия в здравоохранении, образовании, социальном и экономическом развитии приносят определенные результаты: продолжает расти рождаемость. В 2015 году в России появилось на свет 1,9 млн малышей, что почти на уровне 2014 года. А вообще последние три года наблюдается ежегодный естественный прирост населения», - отметил Владимир Путин в День защиты детей.

Костромская область по- прежнему является одной из лучших в Центральном федеральном округе по показателям рождаемости. Согласно данным Костромастата, в январе-ноябре прошлого года на свет появились 7432 малыша. В расчете на 1000 человек населения показатель рождаемости составил 12,1.

«Все меры теряют смысл, если ребенка нельзя устроить в ясли, или же тогда возникает вопрос о повышении социальных пособий от полутора лет до трех. Нужно развивать систему по присмотру за малышами до трех лет. И подумать о повышении пособий, если нормальные ясли организовать не удается», - отмечал неоднократно Владимир Путин.

Активное строительство дошкольных учреждений в Костромской области началось несколько лет назад. И уже есть очевидные успехи - очередь для детей старше трех лет отсутствует вовсе. А в некоторых муниципалитетах малыши могут попасть в ясли уже с полутора лет без очереди.

Только в прошлом году в регионе были построены пять детских садов на 750 мест. Это два новых дошкольных учреждения в Костроме, детские сады в Солигаличе и Шарье. Буквально перед наступлением нового 2017 года было получено разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада в городе Чухломе. Кроме того, в ближайшее время в Костроме будет введен в эксплуатацию детский сад на 280 мест (в микрорайоне Новый город).

Но, безусловно, финансовые, инфраструктурные и другие методы не будут работать, если в обществе не сформируется положительный образ семьи, если молодые люди не будут видеть положительных примеров, не осознавать ценность брака. И потому задача всех общественных институтов сегодня - популяризация традиционных ценностей. «В работу по повышению ценностей ответственного отцовства и материнства и здорового образа жизни должны активно включиться средства массовой информации, политические партии и общественные организации. Для них здесь огромное, просто огромное поле деятельности», - отмечал Владимир Путин на заседании президиума Госсовета. Результат этой работы, безусловно, можно будет оценить только спустя время. Но именно поэтому стоит действовать на перспективу.

Олег СУВОРОВ

Татьяна Герасимова, продавец:

- Я поддерживаю позицию Президента Владимира Путина, именно семья - главная ячейка общества и является основой государства. Думаю, поддержать необходимо прежде всего молодые семьи, которые еще только встают на ноги и очень нуждаются в заботе государства.

Мириам Рамазанова, секретарь:

- Решение о выделении средств, безусловно, правильное, и я считаю, что сегодня важно оказывать поддержку молодым мамам. Многие из них вынуждены слишком рано выходить из декретного отпуска на работу. А более широкая финансовая поддержка государства позволила бы им больше внимания уделять своим детям.

Александр Дейнеко, водитель автобуса:

- Правильный жест со стороны Президента. Он не раз озвучивал, что семья - главное, на чем держится наше общество, и ее поддержка является одним из основных приоритетов государства.

Владимир Сонин, инженер:

- Помогать нужно, с Президентом согласен. Особенно тем, кто живет в сельской местности. Укреплять семью необходимо. Жилье, работа, достаток, взаимопонимание - вот главные слагаемые семейной жизни. В такой семье и дети будут счастливы, и отношения родителей крепкими.