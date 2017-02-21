Реализовать местные инициативы

Опубликовано 21.02.2017

поможет жителям государство

В Костромской области объявили конкурсный отбор для предоставления субсидий на софинансирование реализации проектов развития сельских и городских территорий. На эти цели предусмотрено около 200 млн рублей.

Важность поддержки общественных инициатив на местах не раз подчеркивал Президент РФ Владимир Путин. В своем Послании Федеральному Собранию он отметил: «Нам необходимо идти навстречу, честно и открыто разговаривать с людьми, поддерживать их инициативы, особенно когда речь идет о таких вопросах, как благоустройство городов и поселков, сохранение исторического облика и создание современной среды для жизни».

Реализация проектов общественных инициатив находится на личном контроле губернатора Сергея Ситникова. За два года действия программы в нашей области реализованы 170 проектов жителей. Благодаря региональной поддержке в муниципалитетах отремонтировали инженерные сети, коммуникации и дороги, модернизировали уличное освещение, появились новые детские площадки и многое другое.

В этом году конкурс расширили двумя новыми направлениями. Помимо проектов, основанных на местной инициативе, поддержку получат проекты по благоустройству современной городской среды и дорожной деятельности. Средства пойдут на ремонт поселковых дорог, организацию уличного освещения дворов, детских площадок и городков, озеленение территорий, благоустройство улиц, парков, скверов и т.п.

Процедура подготовки и подачи заявки простая. Любая инициативная группа жителей должна представить свой проект в органы местного самоуправления, который направит его в администрацию района. Затем общественные советы муниципалитетов выберут лучшие идеи и включат их в единую заявку района. Проекты, не вошедшие в общую заявку, войдут в муниципальные программы поддержки местных инициатив, которые будут реализовываться до 2022 года.

Заявки на конкурсный отбор по благоустройству городской среды принимаются с 27 февраля по 10 марта, по остальным номинациям с 27 февраля по 1 апреля.

Все подробности о проведении конкурсов можно узнать по телефонам:

1) в номинации «Комплексное благоустройство современной городской среды»: департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области - (4942) 31-28-12, департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства - (4942) 31-44-86,

2) в номинации «Местные инициативы»: управление по вопросам внутренней политики администрации области - (4942) 31-47-59,

3) в номинации «Дорожная деятельность»: департамент транспорта и дорожного хозяйства - (4942) 49-24-19.

Информация о требованиях к оформлению конкурсной документации размещена на портале госорганов Костромской области (http://www.adm44.ru/) в разделе «Местное самоуправление» (подраздел «Развитие территорий сельских и городских поселений и сельских населенных пунктов Костромской области»).

Соб. инф.