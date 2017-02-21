На первейшие обязательства

Опубликовано 21.02.2017

Бюджет региона-2017 вырос

На очередное заседание на минувшей неделе собрались депутаты Костромской областной Думы. В повестке - более двадцати вопросов. Главным, конечно, стал бюджет: хотя год, по сути, только начался, в него уже внесли изменения. Кроме того, думцы обсудили итоги деятельности полиции за минувший год.

Радуемся вместе

Заседание началось с приятного: поздравления Андрея Бычкова с днем рождения. Депутат регионального парламента всех шести созывов, председатель четырех из них отметил семидесятилетний юбилей.

От себя лично и от администрации региона юбиляра поздравил губернатор Сергей Ситников: «Выражаю слова благодарности за ту работу, которую вы делали на костромской земле, трудясь в сельском хозяйстве, в органах областной власти. Будьте здоровы, пусть все ладится, все получается. Пусть родные и близкие радуются за вас, и мы все вместе радуемся вашим успехам».

Поздравить юбиляра пришел и главный Федеральный инспектор по Костромской области аппарата полпреда Президента в ЦФО Николай Панков, приехали и коллеги из Ярославской областной Думы. Мудрость, дипломатичность, трудолюбие - об этих качествах старейшего костромского депутата и известного политика говорили буквально все.

Социальные обязательства

Вручив коллеге цветы, думцы перешли к повестке. Необходимость внести изменения в бюджет региона на только что начавшийся год объяснил директор департамента финансов Игорь Замураев: пришли федеральные средства, к тому же вернулись неиспользованные остатки прошлого года.

С этого года изменился порядок предоставления субсидий из федерального бюджета. Если раньше их распределяли в течение всего финансового года, то теперь - до 1 февраля, а соглашения об их предоставлении с регионами заключают до 1 марта. Благодаря поступлениям доходы бюджета выросли на 644 млн рублей. Расходы при этом увеличились на 1 млрд 272 млн, дефицит - на 627 млн.

132 млн пойдут на реализацию программ формирования современной городской среды: ремонт дорог и уличное освещение дворов, озеленение территорий и благоустройство детских площадок, обустройство мест массового отдыха.

На переселение граждан из аварийного жилья добавятся 76 млн, на выплаты медикам, лекарства для детей-инвалидов, покупку вертолета для санавиации - 70 млн, на жилье для молодых семей - 54 млн, для детей-сирот -

9 млн.

На строительство футбольного манежа в Костроме и реконструкцию базы гребного спорта пойдут 80 млн рублей, на ремонт спортзалов в сельских школах - 15 млн, на развитие районных домов культуры и муниципальных театров - 23 млн.

Дорожный фонд вырастет на 807 млн рублей. Деньги регион потратит на строительство, ремонт и содержание дорог общего пользования и покупку спецтехники. Поддержка аграриям вырастет на 46 млн рублей. 17 млн составит компенсация гражданам оплаты взноса на капремонт общего имущества. Кроме того, предусмотрены средства на продолжение газификации региона, строительство школ в Костроме и Поназыревском районе.

Бюджет традиционно вызвал у одного из депутатов вопрос по долгам. Его коллеги, чтобы не тратить напрасно время, предложили провести совместное заседание двух думских комиссий: по бюджету, налогам, банкам и финансам и по экономической, промышленной политике и предпринимательству. Изменения в главный финансовый документ внесли большинством голосов.

Алексей Анохин, председатель Костромской областной Думы:

- Мы внесли поправку в бюджет этого года, по которой получаем 644 млн рублей. В том числе на обеспечение обязательств перед населением, которые стоят перед властью области. В эту сумму входят и дополнительные средства, на которые мы раньше не рассчитывали: на проекты, принятые Госдумой по благоустройству городской среды, по поддержке сельских домов культуры, муниципальных театров. А это серьезные деньги.



Александр Плюснин, председатель комитета по здравоохранению, социальной политике и занятости населения:

- Не могу не отметить положительную динамику в дорожном фонде. Количество средств в нем увеличивается, а значит, вырастет объем работ, качество дорог в области будет улучшаться.

Юрий Кудрявцев, председатель комитета по образованию, культуре и делам архивов:

- Социальные обязательства – это первейшие обязательства области перед населением, которые надо выполнять. И все думские фракции должны поддержать внесение изменений в бюджет.

От «зачисток» к «выкорчевыванию»

Перед Думой об итогах работы полиции в прошлом году отчитался начальник УМВД России по Костромской области Вадим Казьмин. По его словам, костромские полицейские «обеспечили должный уровень охраны порядка», хотя работать им пришлось в условиях масштабного реформирования (напомним, что из МВД вывели вневедомственную охрану, СОБР и ОМОН, добавив функции по пресечению незаконного оборота наркотиков и миграционную службу).

По сравнению с 2015-м общее количество преступлений в области уменьшилось на 6 процентов, а тяжких и особо тяжких - на 2 процента. Число погибших от рук преступников снизилось на 36 процентов, посягательств на жизнь, здоровье и имущество костромичей, совершенных в общественных местах, - почти на четверть.

На треть выросло количество уголовных дел экономической направленности, материалы по которым ушли в суд. И хотя на пятьдесят процентов удалось увеличить количество выявленных налоговых преступлений, Вадим Казьмин пообещал еще усилить эту работу, как и борьбу с растущим числом мошенничеств.

Коррупционных преступлений костромские правоохранители за год выявили 150. Причем чистили и свои ряды - за нарушение закона ответили 18 сотрудников, в том числе занимавших большие должности. Наркопреступлений полицейские выявили почти 900, и наркотики изымали большими партиями. В числе изъятого и тысячи литров нелегального алкоголя, и 233 единицы игрового оборудования.

По уровню раскрываемости преступлений, как отметил Вадим Казьмин, Костромская область сейчас находится в пятерке лучших в ЦФО и на двенадцатом месте в России.

Главный костромской полицейский не только рассказал депутатам об итогах минувшего года, но и ответил на их вопросы. А они интересовались и укомплектованностью штата различных служб ведомства, и борьбой с курением в общественных местах, и рекламой спайсов.

В итоге работу костромской полиции в 2016-м думцы единогласно назвали удовлетворительной. Особо поблагодарил костромских правоохранителей за службу глава региона Сергей Ситников.

Сергей Ситников, губернатор Костромской области:

- Хочу подчеркнуть, что во второй половине 2015 года и в 2016-м произошли качественные изменения в работе органов внутренних дел области. Хотя работали они в сложных условиях реорганизации. Сотрудники полиции перешли от «зачисток» к «выкорчевыванию» преступности. Сегодня мы видим позитивный результат. Причем во всех сферах, начиная с искоренения коррупции, игорного бизнеса до выявления незаконного оборота наркотиков, нелегального алкоголя. Хороших результатов удалось добиться в профилактике ДТП, снизилась смертность при дорожных авариях. Благодарю за работу и так держать!

Вадим Казьмин, начальник УМВД России по Костромской области:

- Стражи порядка должны быть максимально близки к проблемам костромичей и жителей области, уметь слушать и слышать каждого, оказывать всестороннюю помощь и поддержку населению. Одним словом, главным критерием работы полицейских были и остаются качество работы, законность и уровень доверия граждан к людям в погонах.

Кроме того, на этом заседании думцы утвердили план мероприятий по реализации Послания Президента Федеральному Собранию на 2017 год, сняли ограничение, позволявшее возводить вышки связи лишь на земле, находящейся в государственной или муниципальной собственности. А также предусмотрели доплату к пенсии инвалидам-участникам боевых действий в Таджикистане и право на первоочередное предоставление земли в аренду под строительство жилья для лучших костромских спортсменов и их тренеров.

Алена АРСЕНЬЕВА