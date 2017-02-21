Куда сходить и что посмотреть 22 февраля?

Опубликовано 21.02.2017

О культурных событиях дня рассказывает «Северная правда»

Масленичная неделя началась в областной столице. Праздничные мероприятия здесь стартовали уже в понедельник. Однако и в среду костромичам, особенно юным, скучать не придется. В 11.00 литературно-музыкальную программу «Душа ты моя, Масленица» (0+) представят в Центре социального обслуживания (ул. Строительная, 10), в 13.00 игровая программа «Солнышко на сковородке» (0+) пройдет в Библиотеке № 6 (м/р-н Давыдовский-2), а развлекательная программа «Все! Все! На праздник зиму провожать, весну закликать» (0+) в 14.00 начнется в Библиотеке № 9 (м/р-н Юбилейный). Также в 14.00 Дом культуры «Селище» приглашает ветеранов на познавательную программу «Как на масленой неделе» (6+).

В среду поздравления в канун Дня защитника Отечества начинают принимать и мужчины. Торжественное собрание и концерт, посвященный празднику (6+), начнется в КВЦ «Губернский» в 15.00. в это же время в областном Доме народного творчества будет проходить концерт народного коллектива хора ветеранов имени Лебедева и народного коллектива вокального ансамбля «Еще не вечер» (6+), посвященный Дню защитника Отечества.