Конкурс снежных скульптур

Опубликовано 21.02.2017

прошел в поселке Шувалово Костромского района

Конкурс «Шуваловская снежная сказка» традиционный, и проводит его коллектив детской школы искусств. Автор проекта - руководитель художественного отделения Светлана Альба.

Участникам предложили несколько тем: «Год кино», «Год экологии», «Патриотизм», «Новый год» и «Рождество». В готовых скульптурах все они нашли отражение. Многие команды лепили героев из любимых мультфильмов. Но вот команда Владиславы Лавровой выполнила из снега замечательную скульптуру на тему сохранения на Земле редких животных и стала одним из победителей.

Нынче впервые шуваловцы участвовали в конкурсе целыми семьями. Здесь жюри единогласно присудило первое место семье Вилковых за скульптуру «Фольцваген Жук» из кинофильма «Сумасшедшие гонки 2005».

И пусть совсем скоро снежные герои растают под лучами пригревающего солнца, но все участники конкурса сумели справиться с нелегкой задачей, довели замыслы до завершения, сделали сказку былью. Награждение «скульпторов» пройдет в воскресенье на поселковом празднике Масленицы.