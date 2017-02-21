Опубликовано 21.02.2017

буйские библиотекари



Коллекцию, посвященную творчеству буевлянина Виктора Куликова, пополнили в Буйской библиотеке. Имя автора стихов о любви к Родине, своему краю и природе носит сама библиотека. Фото, письма, книги, которые он любил, - все это принесли сюда родные и близкие поэта. К дню памяти Виктора Ивановича здесь открыли новую выставку, частью которой стали издания с дарственными надписями поэта. На выставку библиотекари приглашают и взрослых, и юных буевлян.