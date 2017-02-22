Дорогие земляки!

Опубликовано 22.02.2017

От всей души поздравляем вас с Днем защитника Отечества!



Для нашей страны это особый праздник, напоминающий о мужестве, патриотизме, самоотверженности наших соотечественников, которые всегда стояли на защите жителей и интересов родной страны.

В истории России было немало испытаний, когда верность воинскому долгу, сила духа, честь, доблесть и отвага помогали нашим землякам в борьбе за свободу Родины.

Славные воинские традиции передаются у нас из поколения в поколение. И сегодня мы вновь славим участников Великой Отечественной войны, ветеранов военных действий и локальных вооруженных конфликтов - всех, кто смело защищал нашу страну, всех, кто и сейчас находится на боевом посту в рядах Вооруженных сил Российской Федерации.

Уважаемые земляки! Сердечно поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Желаем крепкого здоровья, успехов, счастья и благополучия!

Сергей СИТНИКОВ,

губернатор Костромской области

Алексей АНОХИН,

председатель Костромской областной Думы