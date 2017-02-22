Еженедельное информационное издание Костромской области
Дорогие земляки!
- Опубликовано 22.02.2017
От всей души поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Для нашей страны это особый праздник, напоминающий о мужестве, патриотизме, самоотверженности наших соотечественников, которые всегда стояли на защите жителей и интересов родной страны.
В истории России было немало испытаний, когда верность воинскому долгу, сила духа, честь, доблесть и отвага помогали нашим землякам в борьбе за свободу Родины.
Славные воинские традиции передаются у нас из поколения в поколение. И сегодня мы вновь славим участников Великой Отечественной войны, ветеранов военных действий и локальных вооруженных конфликтов - всех, кто смело защищал нашу страну, всех, кто и сейчас находится на боевом посту в рядах Вооруженных сил Российской Федерации.
Уважаемые земляки! Сердечно поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Желаем крепкого здоровья, успехов, счастья и благополучия!
Сергей СИТНИКОВ,
губернатор Костромской области
Алексей АНОХИН,
председатель Костромской областной Думы