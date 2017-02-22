Опубликовано 22.02.2017

или Как защитить себя в рамках закона?

Если кто-то на вас нападает, а вы обороняетесь, казалось бы, все просто: нападающий виновен и должен понести наказание. Правда, все чаще мы слышим истории, когда человек, защищая себя и своих близких, сам попадает на скамью подсудимых. В каких случаях защита превращается в «умышленное причинение вреда здоровью» и какие средства самообороны разрешено использовать, узнаем сегодня.

Когда и как можно защищаться?

Право на самооборону предусмотрено гражданским и уголовным законодательством (статьи 14 и 1066 ГК РФ, статья 37 УК РФ). Согласно этим документам мы можем защищать свою личность и права от посягательств и нарушений, применяя методы физического воздействия на нарушителя.

Необходимой самооборона признается при одновременном наличии следующих условий:

- происходит правонарушение (преступление) или есть угроза его совершения;

- есть необходимость отразить или пресечь посягательство;

- совершаются действия, соответствующие опасности правонарушения.

Важно! Неправомерной является самооборона, которая влечет причинение вреда, оцениваемого больше, чем то, на что направлено опасное деяние.

Вопрос о превышении пределов необходимой самообороны не возникает, если деяние сопровождается насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо существует угроза применения насилия, а также в случае, если угроза преступления была неожиданной и не позволила объективно оценить степень и характер опасности нападения.

Что учитывают суды?

Разрешая вопрос о наличии или отсутствии признаков превышения пределов необходимой обороны, суд учитывает:

- объект посягательства;

- выбранный нападавшим способ достижения цели, тяжесть возможных последствий, наличие необходимости причинения смерти нарушителю или тяжкого вреда его здоровью для предотвращения посягательства;

- место и время посягательства, предшествовавшие ему события, неожиданность, число лиц с каждой стороны, наличие оружия или иных предметов, использованных в таком качестве;

- данные о личности оборонявшегося (его возраст и пол, физическое и психическое состояние);

- степень неожиданности деяния определяется с учетом времени, места и обстановки его совершения, а также состояния оборонявшегося (страх, испуг, замешательство), например, неожиданным признается нападение в ночное время с проникновением в жилище.

Что считается недопустимой самообороной?

Оборона не является необходимой, если:

- пострадавший причинил вред нападавшему, действия которого не представляли серьезной опасности;

- нападение было спровоцировано с целью создания повода для совершения противоправных действий (для причинения вреда здоровью, хулиганских действий);

- насильственные действия в рамках самообороны продолжаются, когда само преступление уже прекращено. Например, гражданин, обезвредив преступника, продолжает его преследовать.

Что грозит за превышение пределов необходимой самообороны?

Согласно УК РФ за причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов самообороны может грозить лишение свободы сроком до года, а за убийство – до двух лет.

При оценке фактических обстоятельств дела многое зависит от того, как судья оценит конкретную ситуацию. Судья придерживается обвинительного подхода и предполагает отсутствие состояния необходимой обороны, в связи с чем подсудимый должен доказывать ее наличие.

Что делать, если защищаясь, вы травмировали нападавшего?

Первым делом необходимо оказать помощь раненым, вызвать «скорую», вне зависимости от их отношения к вам: будь то друг, свидетель или сам нападающий. Далее должен последовать звонок в полицию (для владельцев оружия закон устанавливает 24 часа на обращение о применении оружия), затем адвокату, если таковой есть. Постарайтесь также записать контакты свидетелей произошедшего, если они есть, составить схему места. Можно зафиксировать происходящее на видео.

Какое оружие самообороны разрешено в России?

В России для самообороны можно легально приобрести газовое оружие, газовые баллончики, травматику или электрошокеры. При этом для всех видов оружия самообороны, кроме электрошокеров и газовых баллончиков, требуется лицензия, которая выдается полицией, а для гладкоствольного длинноствольного оружия нужно еще и разрешение на хранение и ношение.

Также разрешается использовать газовые пистолеты и револьверы, снаряженные раздражающим или слезоточивым веществом и холостыми патронами. Раздражающее вещество - ирритант вызывает временное поражение органов зрения и дыхания противника, однако не наносит серьезного вреда здоровью человека. Стрелять из газового оружия нужно на расстоянии не ближе одного метра от противника, но и не дальше 2,5–3,5 метра.

Важно! При применении травматики стоит быть осторожным, поскольку можно превысить пределы необходимой самообороны. Резиновые пули представляют реальную угрозу для здоровья и жизни человека, если стрелять с близкого расстояния.

Важно! Если вы решили использовать для самообороны электрошокер, при нападении злоумышленника нужно бить только по открытым частям тела.