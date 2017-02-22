Куда сходить и что посмотреть 23 февраля?

Опубликовано 22.02.2017

О культурных событиях праздничного дня рассказывает «Северная правда»

В среду в областной столице пройдут мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. В 11.00 к Мемориалу воинской славы «Вечный огонь» будут возложены цветы. В это же время в Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза Тимошенко пройдет митинг, посвященный Дню защитника Отечества и торжественное построение Костромского гарнизона. В 12.00 концертную программу «Для вас, защитники Родины» (6+) представят в доме культуры «Селище».

Также костромичей в этот день ждут в драматическом театре имени Островского. В 18.00 здесь начнется спектакль «Дикий Запад» (12+). Одновременно премьерную постановку для взрослых «Снегурочка» (16+) представят в театре кукол. А в 18.30 спектакль-шок «Клетка» (12+) смогут увидеть зрители камерного драматического театра под руководством Голодницкого.