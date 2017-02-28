Обеспечить рост реальных доходов населения

Опубликовано 28.02.2017

поручил глава государства

Реальные доходы граждан России должны расти, уверен Президент РФ Владимир Путин. Именно такую задачу он поставил на совещании по экономическим вопросам.

В Костромской области реальные денежные доходы за восемь месяцев прошлого года увеличились на 2,4 процента.

Росту доходов граждан, считает глава государства, должны способствовать рост промышленности и деловой активности, как и снижение инфляции. Президент уверен: в экономике наблюдаются положительные тенденции, и их необходимо закрепить.

«Итоги 2016-го - сейчас уже есть практически все основные показатели по прошлому году - оказались лучше, чем мы ожидали, - заявил на совещании по экономическим вопросам Владимир Путин. - Снижение ВВП, по последним данным, составило 0,2 процента, хотя прогнозы были, как я уже сказал, хуже, а промышленное производство увеличилось на 1,1 процента. Добавлю, что в прошлом году удалось добиться и рекордно низких темпов инфляции - 5,4 процента».

В том, что касается инфляции, глава государства отметил: фиксируется ее снижение и в этом году. В феврале 2017-го показатель инфляции в годовом выражении пробил психологическую отметку в 5 процентов: на 13 февраля он составил 4,72 процента.

«Восстанавливается и деловая активность, растет так называемый индекс предпринимательской уверенности. Безусловно, нужно поддержать все эти позитивные тенденции и позитивный настрой бизнеса, создать предсказуемые экономические и финансовые условия для его работы», - уверен Президент.

Приложить максимум усилий для повышения уровня жизни россиян - такую задачу перед экономическим блоком поставил Владимир Путин. «Сейчас крайне важно найти сбалансированные решения, которые позволят обеспечить дальнейшее снижение инфляции, развитие отечественного производства, промышленности, сельского хозяйства, что, в свою очередь, должно способствовать восстановлению роста реальных доходов граждан России, - отметил он. - Особо подчеркну, это один из ключевых приоритетов нашей политики - и экономической, и социальной».

Повышение уровня жизни населения – одно из приоритетных направлений деятельности органов власти Костромской области. Напомним, что в нашем регионе действует стратегия его социально-экономического развития, главной задачей которой является повышение уровня благосостояния и качества жизни жителей региона.

«Исторически сложилось, что индустриализация обошла Костромскую область стороной. Чтобы достичь экономического уровня соседних промышленных регионов, нам нужно приложить гораздо больше усилий. Но стратегия должна решить эту задачу таким образом, чтобы изменилось качество жизни каждого жителя региона», - считает губернатор Сергей Ситников.

Достичь роста экономики можно, развивая государственно-частное партнерство, создавая промышленные округа, привлекая к решению социальных задач некоммерческие организации. «Точками роста» в промышленности должны стать новые инвестиционные высокотехнологичные проекты в области ЛПК и АПК, строительстве, туризме и других сферах.

Ожидается, что в результате реализации стратегии в 2025 году денежные доходы населения вырастут к уровню 2011 года в 3,3 раза, продолжительность жизни - с 68,5 до 75 лет. Планируется также рост промышленного производства до 57 процентов, сельскохозяйственного – до 30 процентов.

Как уже сейчас показывает статистика, среднемесячная зарплата работников организаций области за восемь месяцев 2016 года увеличилась на 3,5 процента и составила 22,4 тысячи рублей. Рост зарплаты отмечался по всем видам экономической деятельности, кроме строительства. В организациях промышленного сектора - обрабатывающие производства, энергетика, добыча полезных ископаемых - она в среднем увеличилась на 7,5 процента, в сельском и лесном хозяйстве – на 6,7 процента.

В целом же денежные доходы населения (это доходы от предпринимательской деятельности, собственности, пенсии и социальные выплаты, зарплата) растут как в номинальном, так и в реальном выражении. В январе-августе прошлого года реальные денежные доходы увеличились по сравнению с 2015-м на 2,4 процента.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Наталья Микрюкова, бухгалтер:

- Я согласна, повышать уровень доходов нужно. Для этого необходимо развивать производство в нашей области: чем больше будет предприятий, тем у людей будет больше выбор.

Павел Рябчиков, строитель:

- Инициатива хорошая, нужная. Чем человек будет больше зарабатывать, тем выше будет уровень жизни. Нам необходимы инвестиции, чтобы появлялось больше рабочих мест.

Наталья Возлюбленная, менеджер:

- Поддерживаю инициативу насчет повышения зарплаты. Еще важно, честно оплачивать труд человека: сколько сделал - столько и получил, все по справедливости.