Инициативы на местах

Опубликовано 28.02.2017

будут реализованы

Общественные инициативы костромичей поддержат. Конкурсный отбор для предоставления субсидий на софинансирование реализации проектов развития сельских и городских территорий в области уже объявлен. Всего на поддержку предусмотрено около 200 млн рублей.

Свою состоятельность программа в нашей области уже доказала. За два года ее действия было реализовано около 170 проектов костромичей. Благодаря региональной поддержке в муниципалитетах отремонтировали инженерные сети, коммуникации и дороги, модернизировали уличное освещение, появились новые детские площадки и многое другое. Все это время реализация проектов общественных инициатив находится на личном контроле губернатора Сергея Ситникова.

В этом году номинаций конкурса стало больше. Помимо проектов, основанных на местной инициативе, на поддержку могут рассчитывать проекты по благоустройству современной городской среды и дорожной деятельности. Средства пойдут на ремонт поселковых дорог, организацию уличного освещения дворов, детских площадок и городков, озеленение территорий, благоустройство улиц и парков.

Подробнее о проведении конкурсов можно узнать по телефонам: 31-28-12 (департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области), 31-44-86 (департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства), 31-47-59 (управление по вопросам внутренней политики администрации области), 49-24-19 (департамент транспорта и дорожного хозяйства).

Информация о требованиях к оформлению конкурсной документации размещена на портале госорганов Костромской области (http://www.adm44.ru/) в разделе «Местное самоуправление» (подраздел «Развитие территорий сельских и городских поселений и сельских населенных пунктов Костромской области»).

Заявки на конкурсный отбор по благоустройству городской среды принимаются до 10 марта, по остальным номинациям до 1 апреля.

Соб. инф.