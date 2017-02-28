Четырнадцать заслуженных наград

Опубликовано 28.02.2017

и благодарность губернатора

Глава региона Сергей Ситников на минувшей неделе вручил благодарственные письма организаторам, тренерам и спортсменам, принявшим участие в ХХ Всероссийском юношеском турнире «Золотое кольцо России» по армейскому рукопашному бою.

Соревнования проходили в областном центре во второй половине января. В этом году в турнире впервые приняли участие спортсмены, представлявшие военные училища и кадетские корпуса. Всего же в Кострому приезжали около трехсот спортсменов и тренеров из восемнадцати регионов России. Рукопашники боролись за победу в трех номинациях. Нашу область представляли две команды.

По итогам соревнований сборной Костромской области удалось завоевать четырнадцать наград, одиннадцать из которых - в личном первенстве и три - в командном. Губернатор Сергей Ситников поздравил с успешным выступлением наши команды и пообещал сделать все возможное, чтобы включить турнир по армейскому рукопашному бою «Золотое кольцо России», посвященный памяти Героя Советского Союза Олега Юрасова, в официальную сетку соревнований.

Алексей ИВАНОВ

Сергей Ситников,

губернатор Костромской области:

- История турнира «Золотое кольцо России» доказала: сотни участников еще тех, первых соревнований по армейскому рукопашному бою, продолжают активно заниматься спортом и добиваются серьезных успехов. Многие из них выбрали своим призванием военную службу, окончили училища и академии, достойно служат в силовых структурах Российской Федерации.